Trigoria, scarico e partitella con la Primavera. Out Perotti – FOTO GALLERY

La Roma torna subito in campo dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco questa mattina ha iniziato la preparazione alla gara di sabato pomeriggio (ore 15) contro la Lazio. Tutti a disposizione per Eusebio Di Francesco, fatta eccezione di Diego Perotti.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: problema al flessore, rientro contro l’Empoli

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo il consueto riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Frosinone, attivazione e partitella con la Primavera invece per il resto del gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

La Roma potrebbe rimanere con il nuovo modulo, il 4-2-3-1. Olsen tra i pali, poi difesa con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; sulla mediana De Rossi e Nzonzi, con Pastore trequartista e Under-El Shaarawy ai lati. Dzeko punta centrale.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.