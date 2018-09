Trigoria, rifinitura incentrata sulla tattica: Perotti lavora a parte

Roma nella bufera. Domani contro il Frosinone un nuovo passo falso potrebbe avere ripercussioni pesanti sulla squadra, che non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Oggi, dopo la conferenza stampa, Di Francesco e i suoi si sono ritrovati sul campo del Bernardini per la rifinitura. Perotti unico assente, fermato da un problema al flessore.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: problema al flessore, rientro contro l’Empoli

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15,45 – Per la rifinitura in vista del Frosinone la squadra è scesa in campo nel pomeriggio. Seduta iniziata con l’attivazione muscolare e proseguita con una lunga fase tattica. Lavoro individuale per l’infortunato Diego Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE

In difesa Kolarov dovrebbe riprendere il suo posto a sinistra. A centrocampo in campo Nzonzi per De Rossi, con Pastore e Pellegrini in vantaggio per le altre due maglie. In attacco riposa Dzeko, che lascia spazio a Schick. El Shaarawy e Under ai suoi lati.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Pastore; Under, Schick, El Shaarawy