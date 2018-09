Trigoria, rifinitura in vista del Real: prove di 4-3-3. Ancora out Pastore – FOTO GALLERY – VIDEO

Il brutto pareggio col Chievo Verona fa ancora discutere, ma la Roma ora deve necessariamente voltare pagina: mercoledì sera i giallorossi scenderanno sul campo del Bernabeu per affrontare il Real Madrid di Lopetegui nella prima giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per l’allenamento di rifinitura in vista del big match contro gli spagnoli. Nel primo pomeriggio la partenza per Madrid, alle 19 la conferenza stampa di Di Francesco e De Rossi. Niente da fare per Pastore: l’argentino si allena ancora a parte a causa del fastidio al polpaccio destro.

INFORTUNATI

Javier Pastore: fastidio al polpaccio destro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.45 – Durante la fase tattica, la Roma ha provato il 4-3-3 Nzonzi mezzala e Kluivert esterno alto a destra.

Ore 11.23 – Via alla fase atletica: percorso con ostacoli alti e bassi per i giallorossi. Al termine, la squadra sarà impegnata in un lavoro tattico. Monchi assiste alla seduta da bordocampo.

Ore 11.15 – Inizia il classico torello di attivazione muscolare.

Ore 11.10 – I primi calciatori cominciano a scendere in campo. Ancora out Javier Pastore.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Karsdorp, Fazio, Manolas e Kolarov. A centrocampo torna De Rossi, con Nzonzi e Cristante ai suoi lati. Davanti Under e uno tra El Shaarawy e Kluivert in lizza per affiancare Dzeko.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert