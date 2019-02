Trigoria, rifinitura in vista del Chievo: atletica, tattica ed esercitazioni su palla inattiva – FOTO

Dopo il pareggio con il Milan, la Roma vuole tornare a vincere in campionato nel match contro il Chievo, in programma venerdì 8 febbraio alle 20.30 al Bentegodi di Verona (anticipato per l’impegno in Champions League di martedì contro il Porto). Oggi Di Francesco ha riunito i suoi alle 11.30 per la rifinitura. Nel primo pomeriggio la conferenza stampa (ore 13.30) e la partenza da Fiumicino.

INFORTUNATI

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, out con il Chievo.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, out con il Chievo.

Kostas Manolas: fastidio muscolare, out con il Chievo.

Robin Olsen: risentimento al polpaccio, out con il Chievo.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.30 – Allenamento intenso, visto le poche occasioni per preparare la sfida. Tutti sul campo C per la fase atletica (scatti) e alcune esercitazioni tattiche. Provate le situazioni da palla inattiva. Recuperato Juan Jesus, che si è allenato in gruppo. Out Olsen, Manolas, Under e Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE

Di Francesco ritrova Nzonzi e Cristante in mediana, ma perde Pellegrini per squalifica. Problemi in difesa, con Manolas e Olsen costretti a rimanere a casa per alcuni guai fisici. Marcano titolare al posto del greco. In avanti Florenzi lascia spazio a El Shaarawy.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.