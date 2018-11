Trigoria, squadra in campo. Perotti e Pastore tornano ad allenarsi con il gruppo

Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi sui campi di Trigoria per continuare a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Inter di Spalletti, in programma domenica 2 dicembre (ore 20.30) allo stadio Olimpico. Tante le assenze previste per il big match con i nerazzurri: out sicuramente Dzeko, El Shaarawy, De Rossi e Lorenzo Pellegrini, mentre Perotti e Pastore viaggiano verso il recupero.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: problema al ginocchio destro, stop da valutare.

Lorenzo Pellegrini: lesione di primo grado al flessore della coscia destra, stop da valutare

Edin Dzeko: problema al flessore sinistro, stop da valutare.

Stephan El Shaarawy: problema al flessore destro, stop da valutare.

Ante Coric: risentimento muscolare, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Questa la Roma è tornata al lavoro. Perotti e Pastore sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Dzeko, De Rossi, El Shaarawy, Coric e Pellegrini hanno lavorato individualmente. Dzeko ed El Shaarawy oggi svolgeranno gli esami strumentali per conoscere l’entità dei rispettivi infortuni.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.