Trigoria, lavoro tattico nel primo giorno di ritiro. Scarico per chi ha giocato col Bologna

Primo giorno del ritiro punitivo a Trigoria. Eusebio Di Francesco questa mattina ha lavorato con la squadra per preparare al meglio la sfida contro il Frosinone e studiare nuove soluzioni che possano aiutare la squadra ad uscire dalla crisi.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra è scesa in campo per iniziare la preparazione alla gara contro il Frosinone. Dopo il consueto riscaldamento in palestra i giallorossi hanno lavorato sui movimenti tattici e gli schemi da utilizzare in partita. Tutti a disposizione di Di Francesco, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri.

PROBABILE FORMAZIONE

Lavoro arduo per Eusebio Di Francesco che sarà costretto a cambiare la formazione per trovare la quadra tattica ideale. Olsen sarà confermato tra i pali, potrebbero invece esserci dei cambi in difesa, con la sostituzione di Fazio per Juan Jesus e il ritorno a sinistra di Kolarov. A centrocampo potrebbe arrivare un turno di riposo per De Rossi, con Nzonzi schierato sulla mediana insieme a Zaniolo e uno tra Cristante e Pastore. In attacco Under con Dzeko ed El Shaarawy.

Roma (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy.