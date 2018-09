Trigoria, lavoro tattico e partitella. In gruppo Manolas, De Rossi e Schick. Individuale per Pastore

La Roma prosegue il lavoro a Trigoria: questa mattina il tecnico Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi per continuare a preparare la prossima sfida contro il Chievo Verona, in programma domenica 16 settembre alle 12.30.

INFORTUNATI

Kostas Manolas: leggera distorsione alla caviglia destra, rientro in gruppo tra giovedì e venerdì.

Patrik Schick: fastidio all’adduttore, rientro in gruppo tra giovedì e venerdì.

Javier Pastore: fastidio al polpaccio destro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.30 – Dopo il consueto riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo per preparare la sfida contro il Chievo. Torello iniziale, poi lavoro tattico e partitella finale. Lavoro individuale per Pastore, tornati in gruppo invece De Rossi, Florenzi e Schick.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Karsdorp, Fazio, Manolas e Kolarov (da valutare le condizioni di Manolas). A centrocampo Nzonzi in ballottaggio con il capitano De Rossi, con Pellegrini e Cristante ai lati. Davanti Under e uno tra El Shaarawy e Kluivert in lizza per affiancare Dzeko.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert