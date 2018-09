Trigoria, lavoro tattico. Florenzi torna in gruppo, differenziato per Manolas e Schick. Out Pastore – FOTO GALLERY

Archiviata la sosta del campionato, la Roma torna al lavoro a Trigoria: nel pomeriggio mister Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi per continuare a preparare la prossima sfida contro il Chievo Verona (domenica 16 settembre, ore 12.30), con i nazionali che sono tornati alla base. Ieri Manolas è uscito dal campo all’inizio del secondo tempo di Ungheria-Grecia a causa di una leggera distorsione alla caviglia destra, nel pomeriggio gli accertamenti sono stati positivi: col Chievo ci sarà. Allarme rientrato anche per Schick, che in nazionale aveva accusato un fastidio all’adduttore. Entrambi svolgono lavoro differenziato e sono attesi in gruppo tra giovedì e venerdì. Florenzi e Mirante sono tornati ad allenarsi con i compagni nel corso della seduta. Pastore si allena ancora a parte.

INFORTUNATI

Kostas Manolas: leggera distorsione alla caviglia destra, rientro in gruppo tra giovedì e venerdì.

Patrik Schick: fastidio all’adduttore, rientro in gruppo tra giovedì e venerdì.

Javier Pastore: fastidio al polpaccio destro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.30 – Dopo un iniziale lavoro differenziato, Florenzi e Mirante si sono uniti al gruppo.

Ore 16.05 – I giallorossi scendono in campo per continuare l’allenamento: dopo il lavoro atletico, la squadra sarà impegnato con un focus tattico per poi terminare la seduta con una partitella. Manolas, Schick, Florenzi e Mirante svolgono un lavoro differenziato: il loro rientro con il gruppo è atteso tra domani e dopodomani. Dzeko, reduce da 90′ in campo con la sua Bosnia, è a riposo, mentre Cristante e Under svolgono lavoro personalizzato per recuperare dagli impegni internazionali: tutti e tre si alleneranno con i compagni a partire da domani. Ancora out Pastore: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Ore 15.30 – La squadra comincia la seduta di allenamento in palestra.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Karsdorp, Fazio, Manolas e Kolarov (da valutare le condizioni di Manolas). A centrocampo Nzonzi in ballottaggio con il capitano De Rossi, con Pellegrini e Cristante ai lati. Davanti Under e uno tra El Shaarawy e Kluivert in lizza per affiancare Dzeko.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert