Trigoria, esercitazioni tattiche per la squadra. Individuale per Zaniolo e Manolas

Questa mattina la Roma di Claudio Ranieri si è ritrovata nel centro sportivo di Trigoria per la seconda seduta della settimana in vista della partita di domenica prossima, l’ultima di campionato, contro il Parma. Sarà il match nel quale darà definitivamente l’addio Daniele De Rossi.

INFORTUNATI

Kostas Manolas: trauma distorsivo alla caviglia destra. In dubbio per la gara contro il Parma

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra inizia con il riscaldamento, seguito poi da esercitazioni tattiche. Zaniolo e Manolas proseguono il lavoro individuale in campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Parma sarà l’ultima di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Probabilmente partirà dal primo minuto e potrebbe fare coppia a centrocampo con Bryan Cristante. Nel 4-2-3-1 disegnato da Claudio Ranieri, è ancora in dubbio Manolas che sta recuperando dall’infortunio. In difesa, a fare muro davanti a Mirante, dovrebbero giocare Florenzi, Fazio, uno tra Marcano e Jesus e Kolarov. Nella linea a tre dietro Dzeko potremmo trovare Under, Zaniolo ed El Shaarawy.

(4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko