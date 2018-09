Serie A, Sassuolo-Empoli 3-1: i neroverdi vincono in rimonta. A segno anche Di Francesco

La quinta giornata di Serie A si apre con una conferma di questo primo scorcio di campionato. Il Sassuolo colleziona la terza vittoria in cinque partite: nell’anticipo del venerdì, la squadra di Roberto De Zerbi supera per 3-1 l’Empoli in casa. Dopo il vantaggio toscano firmato Francesco Caputo dopo pochi secondi dall’inizio, il Sassuolo reagisce e arriva al pari con Boateng al 13′. Nella ripresa i padroni di casa mettono la freccia e segnano altri due gol con Ferrari e Federico Di Francesco, che chiude il match con un colpo di tacco. I neroverdì salgono a quota 10, provvisoriamente al secondo posto e a -2 dalla Juve capolista.