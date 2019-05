Serie A, l’Inter batte il Chievo 2-0 e torna al terzo posto

Si chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A Tim e l’Inter ha quasi archiviato la corsa Champions. Vince 2-0 contro il Chievo già retrocesso grazie alle reti, nel primo tempo, di Politano, costretto poi a uscire per una distorsione alla caviglia sinistra, e nel secondo di Perisic. La squadra di Di Carlo non rientra in partita e nella ripresa finisce in dieci uomini per il doppio giallo a Rigoni. Sorride dunque Spalletti che torna al terzo posto a quattro lunghezze da Milan e Roma.