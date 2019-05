Sampdoria, Giampaolo: “Resto se si fa uno step in avanti, altrimenti vado via”

Marco Giampaolo potrebbe salutare la Sampdoria a fine stagione. L’annuncio arriva proprio dal tecnico nel post partita del pareggio contro il Parma: “Timbrare un’altra stagione pensando di essere anonimi non mi sta bene – ha detto ai microfoni di Sky Sport – . Voglio fare un altro step se ci sono le condizioni. Il mio percorso o va avanti oppure è difficile. Ci dobbiamo incontrare, altrimenti non sono più proponibile per rimanere alla Samp. Anche se dovessi rimanere fermo a casa. Se ci sono le condizioni andiamo avanti”.