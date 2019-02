Nazionale, Quagliarella: “Ci sono molti giovani forti. Zaniolo e Chiesa mi piacciono tanto”

A 36 anni, Fabio Quagliarella è tornato in Nazionale. Dopo aver messo a segno 16 gol con la Sampdoria, oggi l’attaccante è arrivato a Coverciano per lo stage azzurro ed è subito intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti trattati, Quagliarella si è soffermato anche sui nuovi talenti del calcio italiano: “Altri Quagliarella in giro? Ognuno è se stesso, ma giovani forti ce ne sono tanti. A me piace tantissimo Chiesa. E poi anche Zaniolo, pure se non fa l’attaccante. Il ct quelli bravi non se li fa scappare, li porta tutti in Nazionale“.