Mercato, l’Inter scarica Icardi e Nainggolan: l’argentino è deciso a restare

Antonio Conte fa fuori in un colpo Nainggolan e Icardi. Il tecnico ex Chelsea, da poco arrivato al posto di Spalletti, è deciso a tagliare dal progetto tecnico gli animi più inquieti in casa nerazzurra, preferendogli profili più contenuti negli atteggiamenti, come Candreva e Vecino (intoccabili). Come riporta Sky Sport, il club nerazzurro vorrebbe incontrare Wanda Icardi per provare a trovare una soluzione, ma l’argentino non ne vuole sapere di lasciare i nerazzurri ed è pronto a giocarsi le sue chance.