Juventus, seduta tattica in vista della Roma. Kean bloccato dall’influenza

Continassa blindata per la Juventus di Massimiliano Allegri, una Juve in bilico tra futuro e presente con tutte le voci di mercato riguardanti soprattutto il tecnico livornese. Concentrazione sempre alta però al centro tecnico torinese, dove si continua la preparazione in vista della trasferta romana. Durante la seduta di questa mattina, incentrata sulla tattica da adottare all’Olimpico, Alex Sandro, Bentancur, Dybala ed Emre Can hanno lavorato con il gruppo, mentre all’allenamento non ha preso parte Kean, fermato da una sindrome influenzale. Domani la squadra si ritroverà al JTC nel pomeriggio per la rifinitura e, prima di guidare i suoi uomini in campo, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. L’appuntamento, fissato per le 12:00 all’Allianz Stadium, sarà come sempre trasmesso in diretta da Juventus TV.