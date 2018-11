Inter, sessione video per studiare la Roma. Poi lavoro atletico e tecnico

Si avvicina Roma-Inter. I nerazzurri continuano a preparare la sfida in programma domenica sera (ore 20.30) allo stadio Olimpico: a Appiano Gentile la squadra di Luciano Spalletti ha iniziato l’allenamento in sala video, dove ha visionato le immagini dei giallorossi. Poi – riporta il sito ufficiale del club – palestra per il riscaldamento su cyclette e percorso a stazioni con focus su parte alta e parte bassa del corpo. A seguire, parte aerobica ed esercizi di tecnica individuale.