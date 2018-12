Non ci sarà Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è costretto a saltare la partita contro la Roma all’Olimpico, in programma domani alle 20.30. L’ex giallorosso si è infortunato nuovamente durante la partita di Champions, ma solo con i convocati di Spalletti è arrivata l’ufficialità: Nainggolan non c’è e non scenderà in campo domani contro i suoi ex compagni. Un’assenza pesante per il tecnico di Certaldo.