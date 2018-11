Roma-Inter è già decisiva. Ai giallorossi servono tre punti per reagire al momento di crisi e per allontanare lo spettro dell’esonero di Di Francesco, ai nerazzurri per consolidare il posto in zona Champions e riscattare la sconfitta col Tottenham. Ne parlerà domani in conferenza (ore 12) Luciano Spalletti direttamente dalla sala stampa del Centro Sportivo Suning.