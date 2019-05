Europa League, il Chelsea di Sarri vede la finale: 1-1 contro l’Eintracht. Ok l’Arsenal

La finale di Europa League può parlare inglese. Dopo l’andata delle semifinali sorridono Chelsea e Arsenal: gli uomini di Sarri escono con un 1-1 da Francoforte contro l’Eintracht, mentre i Gunners vincono 3-1 all’Emirates contro il Valencia. I Blues vanno sotto nel primo tempo per il gol di Jovic, ma al 45′ Pedro realizza l’1-1 che resisterà fino alla fine nonostante i tentativi inglesi nella ripresa (e con una traversa di David Luiz). Al ritorno a Stamford Bridge potranno guadagnarsi la finale.

Anche nell’altra gara della serata l’Arsenal va sotto: Diakhaby (che ai tempi del Lione segnò due gol tra andata e ritorno alla Roma) porta in vantaggio il Valencia, ma l’altro ex Lione Lacazette fa doppietta e avvicina i suoi alla finale di Baku prima del gol nel finale di Aubameyang.