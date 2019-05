Europa League, la finale sarà Arsenal-Chelsea. I Blues di Sarri avanti ai rigori

Si chiude questa sera una tre giorni di semifinali europee davvero emozionante. Dopo i successi incredibili di Liverpool e Tottenham, che daranno vita a una finale tutta inglese di Champions League, Chelsea e Arsenal avevano il compito di centrare il derby di Premier anche nell’ultimo atto dell’Europa League. Tutto abbastanza in discesa per il Valencia, che dopo il 3-1 casalingo con il Valencia replica il successo anche al ‘Mestalla’. Finisce 4-2 per gli uomini di Emery, che volano in finale grazie soprattutto alla tripletta di Aubameyang. Decisamente più complicato il discorso per il Chelsea di Sarri, che a Londra non riesce ad andare oltre l’1-1 al 90′ contro l’Eintracht Francoforte. E’ lo stesso risultato dell’andata, quindi sono serviti poi i tempi supplementari e infine i rigori per decidere la sfida. Serie di tiri dal dischetto al cardiopalma: in vantaggio i tedeschi a causa dell’errore di Azpilicueta, poi la rimonta del Chelsea con Kepa che para il penalty a Hinteregger e Paciencia. Il rigore decisivo lo segna Hazard. La finale sarà Arsenal-Chelsea, un incredibile doppio derby inglese in finale di Champions ed Europa League.

Le semifinali di questa sera:

Valencia-Arsenal 2-4: 11′ Gameiro, 17′ Aubameyang, 50′ Lacazette, 58′ Gameiro, 69′ Aubameyang, 88′ Aubameyang)

Chelsea-Eintracht Francoforte 1-1 (5-4 dcr): 28′ Loftus-Cheek, 49′ Jovic