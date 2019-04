Champions League, Tottenham e Liverpool in semifinale

Finiscono le partite dei quarti di finale di Champions League e dopo i verdetti di ieri, arrivano quelli della serata. Il Manchester City non ribalta l’1-0 dell’andata in favore del Tottenham con un incredibile 4-3. Pronti via nei primi 14 minuti arrivano 4 gol. Doppietta di Son per gli Spurs e di Sterling per il City con in mezzo la rete di Silva che manda negli spogliatoi le squadre sul parziale di 3-2. Nella ripresa allungano gli uomini di Guardiola con Aguero ma Llorente gela l’Etihad con il 4-3 finale che qualifica Pochettino che incontrerà l’Ajax in semifinale. Senza storia la sfida del Do Dragao con la vittoria del Liverpool per 4-1. Segnano le tre punte (Mane, Salah e Firmino). Poker calato, invece, da Van Dijk. Inutile la rete di Militao sul 2-1 per i Reds che affronteranno il Barcellona.