Si chiude la due giorni di Champions League con l’andata dei quarti di finale di Ajax-Juventus e Manchester United-Barcellona. La sfida della Cruijff Arena finisce 1-1 con le reti di Ronaldo allo scadere del primo tempo e di Neres in avvio di ripresa. Sugli spalti, ad assistere al match, anche Eusebio Di Francesco, ex tecnico della Roma. A Old Trafford, invece, la squadra di Valverde passa per 1-0 grazie all’autorete di Shaw nei primi minuti del match.