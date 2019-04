Champions League, l’Ajax passa a Londra: battuto 1-0 il Tottenham

Tottenham-Ajax è la prima gara giocata delle due semifinali di Champions League. Nel nuovo tempio degli Spurs, però, passano gli ospiti con la rete nel primo tempo di van de Beek. Diverse sono state nel corso le match le occasioni per raddoppiare e provare a chiudere la qualificazione, ma la squadra di Ten Hag ha sprecato molto. Appuntamento ora alla Johan Cruijff Arena per la gara di ritorno in programma l’8 maggio. Domani, invece, si disputerà l’andata di Barcellona-Liverpool al Camp Nou.