Champions League, il Napoli non va oltre lo 0-0 con la Stella Rossa. PSG ko a Liverpool

Dopo le partite del girone B, con le vittorie di Inter e Barcellona, alle 21 si sono giocate tutte le altre partite in programma in questo martedì di Champions League. A Belgrado è scesa in campo l’altra italiana impegnata oggi, il Napoli: per gli azzurri di Ancelotti tante occasioni (anche una traversa con Insigne), ma con la Stella Rossa è solo 0-0. Nell’altra gara del gruppo C il Liverpool supera il PSG ad Anfield Road in un big match al cardiopalma: nel primo tempo i gol di Sturridge, Milner (rigore) e Meunier per il 2-1 dei Reds. Poi nella ripresa tante chances per gli inglesi, poi la beffa con il pareggio di Mbappé prima del 3-2 definitivo targato Firmino al 92′. Nel girone A l’Atletico Madrid vince 2-1 in casa del Monaco, mentre una rete fortunosa di Pulisic basta al Borussia Dortmund per espugnare il campo del Bruges. Nel gruppo D Schalke 04 e Porto si spartiscono la porta in palio (1-1), con il Galatasaray che balza in testa grazie al 3-0 sulla Lokomotiv Mosca.

I RISULTATI DI STASERA

GIRONE A

Monaco-Atletico Madrid 1-2: 18′ Grandsir (M), 32′ Diego Costa (A), 45′ Gimenez (A)

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-1: 85′ Pulisic

GIRONE B

Inter-Tottenham 2-1: 53′ Eriksen (T), 86′ Icardi (I), 92′ Vecino (I)

Barcellona-PSV 4-0: 32′ 77′ 87′ Messi, 75′ Dembelé



GIRONE C

Stella Rossa-Napoli 0-0

Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2: 31′ Sturridge (L), 37′ rig. Milner (L), 40′ Meunier (P), 83′ Mbappé (P), 92′ Firmino (L)

GIRONE D

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 3-0: 9′ Rodrigues, 67′ Derdiyok, 94′ rig. Inan

Schalke 04-Porto 1-1: 64′ Embolo (S), 75′ rig. Otavio (P)