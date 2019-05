Zaniolo, rapinata la mamma. E lui minaccia l’addio: “Poi non vi lamentate…” – FOTO

Dopo il furto dell’auto, la mamma di Zaniolo è ancora protagonista di uno spiacevole evento sempre in zona Eur. Francesca Costa è stata rapinata questa mattina da due persone (sembrerebbero italiane) con casco su uno scooter. Minacciata e poi derubata della borsa, lei ha consegnato tutto, Rolex e soldi compresi, senza opporre resistenza salvo poi andare a esporre immediatamente la denuncia ai carabinieri. Aveva lasciato anche le chiavi della macchina che però non sono state prese. Le indagini sono in corso e intanto il figlio, Nicolò, si sfoga sui social:”Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene” scrive Zaniolo su Instagram che chiude con una frase enigmatica sul suo futuro in giallorosso e sul possibile addio: “Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose…poi non lamentatevi“. Storia dopo poco rimossa da parte del centrocampista.