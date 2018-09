Trigoria, sala video e seduta tattica. Tutti a disposizione per Di Francesco – FOTO GALLERY

Seconda seduta di allenamento per la Roma, che dopo la sconfitta contro il Real Madrid punta a riscattarsi in campionato: domenica alle ore 15 è in programma la gara contro un Bologna in crisi e in cerca dei primi punti in campionato.

Tutti convocati da Di Francesco al centro sportivo “Fulvio Bernardini”: alle 10.45 il penultimo allenamento prima della partenza per l’Emilia dopo la conferenza di Di Francesco di domani. Ieri buone notizie per il tecnico, con Pastore che è tornato ad allenarsi col gruppo e si candida per una maglia da titolare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.45 – Prima di scendere in campo, la squadra si è fermata in sala video per studiare il Bologna. Poi attivazione muscolare, torello ed esercitazioni tattiche. Tutti a disposizione per Di Francesco dopo il rientro in gruppo di ieri di Javier Pastore.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Florenzi, Manolas, Marcano (che può far riposare uno spaesato Fazio) e Kolarov, ma la partita di Madrid può consigliare un cambio anche per il serbo. A centrocampo De Rossi, con Cristante che può riprendersi una maglia dopo l’esclusione del Bernabeu e il ballottaggio Pastore-Pellegrini. Davanti Dzeko sicuro del posto, ai suoi lati Under, el Shaarawy, Kluivert e Perotti si giocano due maglie.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, Perotti.