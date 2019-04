Trigoria, rifinitura in vista dell’Udinese: in gruppo Perotti e Florenzi. Si ferma Nzonzi – FOTO

Vigilia di campionato tra Roma e Udinese, a Trigoria va in scena la rifinitura dove Ranieri ha ottenuto conferme dalle condizioni di Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi. Appuntamento dunque alle 16.30 sui campi del Fulvio Bernardini con le ultime prove tattiche per cercare di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League visto anche il turno favorevole che vede impegnate Milan e Lazio nello scontro diretto. Confermate dalle convocazioni le presenze di Florenzi e Perotti, tornati quindi ufficialmente a disposizione di Ranieri per il campionato, mentre Nzonzi è costretto a lasciare anzitempo la seduta a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro.

INFORTUNATI

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.30 – La squadra è in campo per la rifinitura. Seduta video, poi palestra e infine tattico in vista della sfida di domani con l’Udinese. Sono in gruppo De Rossi, Florenzi e Perotti. Lavoro individuale, invece, per Santon e Karsdorp.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese Ranieri avrà una vera e propria emergenza terzini: Kolarov è squalificato, Santon, Karsdorp e Nzonzi sono infortunati e non saranno della partita. Florenzi recupera e dovrebbe, condizionale d’obbligo visto il lungo stop, posizionarsi sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Jesus. A centrocampo spazio a Cristante, De Rossi e Zaniolo, con Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy a comporre il tridente d’attacco.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; Cristante, De Rossi, Zaniolo; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy