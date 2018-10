Trigoria, rifinitura in vista del Napoli: Florenzi, De Rossi e Kolarov in gruppo. A parte Pastore

La Roma torna in campo per l’ultimo allenamento in vista del big match di domani sera contro il Napoli. Eusebio Di Francesco deve valutare soprattutto le condizioni di diversi giocatori, da De Rossi a Pastore passando per Kolarov e Florenzi. Forse mai come oggi la rifinitura acquisisce importanza per i giallorossi, che non possono più sbagliare in campionato.

INFORTUNATI

Diego Perotti: lesione al soleo sinistro, almeno tre settimane di stop.

Rick Karsdorp: lesione al retto femorale sinistro, stop di circa dieci giorni.

Javier Pastore: risentimento muscolare al polpaccio destro, stop da valutare.

Justin Kluivert: risentimento muscolare, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.00 – E’ in corso l’allenamento di rifinitura: il programma prevede torello, attivazione e parte tattica finale. Lavorano individualmente Pastore, Perotti, Karsdorp e Kluivert. In gruppo, quindi, Kolarov, De Rossi e Florenzi.

PROBABILE FORMAZIONE

Anche contro il Napoli Di Francesco si affiderà ai suoi leader: in difesa confermata la coppia Manolas-Fazio (con Jesus che prova a insidiare l’argentino), con Florenzi a destra e uno tra Kolarov e Santon a sinistra. Se il serbo dovesse giocare dal 1′, l’ex Inter potrebbe spostarsi sulla destra con la possibilità di alzare Florenzi sulla linea degli attaccanti. Centrocampo a due composto da De Rossi (l’impiego del capitano resta legato alle sue condizioni) e Nzonzi, con il dubbio Pellegrini sulla trequarti: se l’azzurro non dovesse recuperare per la sfida del San Paolo, possibile ingresso di Cristante al suo posto. Davanti inamovibile Dzeko, con Under ed El Shaarawy ai suoi lati.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.