Totti-Roma ai titoli di coda: lunedì possibile conferenza d’addio

Dopo De Rossi, anche Totti. Sembra un incubo per tutti i romanisti, che a poche settimane dallo shock dell’addio dell’ex numero 16, potrebbero conoscere per la prima volta una Roma anche senza il suo simbolo più grande. Francesco infatti dopo due anni da dirigente, come riportano “La Gazzetta dello Sport”, “Il Messaggero”, “La Repubblica”, sta pensando seriamente di lasciare il club, non convinto dal ruolo di direttore tecnico che la società gli ha proposto. Non sono bastate le parole di James Pallotta, che ha tirato in ballo il “nemico” Baldini (“anche Franco a Londra ha ripetuto nuovamente quanto Francesco sia abile nel giudicare un talento”). E allora il giorno decisivo può essere lunedì. Possibile una conferenza stampa d’addio e già si parla di location: la cornice dell’Olimpico oppure alla sede del Coni dell’amico Malagò. Martedì poi la partenza per Ibiza con la famiglia: i tifosi sperano in un brutto sogno e che Totti possa partire per le vacanze ancora da dirigente della Roma.