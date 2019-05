Totti riflette, può essere la sua ultima settimana. Ma Pallotta gli proporrà la direzione tecnica

Quella che inizierà domani sarà l’ultima settimana di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Domenica col Parma sarà l’ultima partita all’Olimpico per il numero 16, che sceglierà poi la sua prossima destinazione. Ma in bilico c’è anche il futuro di Francesco Totti; nei prossimi giorni – riporta “La Repubblica” – chiederà un chiarimento con Pallotta dopo gli ultimi 24 mesi vissuti in un ruolo marginale. Non è escluso che sia l’ultima settimana anche per lui, ma l’intenzione della società è affidargli un ruolo vero dopo due anni di apprendistato: Pallotta vuole infatti mettergli in mano la direzione tecnica non appena sarà ufficializzato l’arrivo di Petrachi dal Torino come nuovo direttore sportivo.

Ieri era assente dal Mapei Stadium ufficialmente per un impegno preso da tempo: nei giorni precedenti era stato in Kuwait dove aveva dato spettacolo in un torneo di calcetto ma era rientrato a Roma giusto in tempo per vedere l’Under 14 di Cristian perdere la finale contro la Lazio,