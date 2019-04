Totti, Pasqua ai Castelli con la moglie e Candela – FOTO

L’asse scudetto Candela-Totti si ricompone anche a Pasqua. Il dirigente giallorosso, rientrato nella notte dalla trasferta di Milano dopo l’1-1 con l’Inter, ha infatti passato la giornata insieme alla moglie, Ilary Blasi, presso il locale ai Castelli del suo ex compagno di squadra. Relax in attesa di capire quello che potrà essere il futuro della Roma e a cascata anche il suo. A gran voce ha chiesto più spazio nel futuro del club, intanto si concede qualche ora di svago con l’amico di mille avventure come testimonia la stessa storia Instagram postata sul proprio profilo da Vincent Candela.