Totti fenomeno del paddle: colpi da maestro e spettacolo alla Longarina – FOTO – VIDEO

Il calcio nelle vene, il calcio come religione e come ragione di vita. Il paddle, però, come passione e passatempo di prestigio. Parola di Francesco Totti, che si è divertito ancora una volta a sfoggiare le sue doti da tennista sui campi della Longarina nella Totti Soccer School, il tutto documentato rigorosamente sui vari profili social del centro sportivo. Un occasione sia per incontrare i giovani calciatori del domani sia per concedersi un po’ di svago prima del rovente finale di stagione giallorosso.