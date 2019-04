Totti e il ‘fan’ Felipe Massa: “Che piacere giocare con Francesco” – FOTO

Sicuramente è stato ed è più veloce con la monoposto, ma Felipe Massa ci ha provato con anima e corpo – e piedi brasiliani – a farsi valere sul campo del Tre Fontane nella giornata di ieri, nel match che ha visto contrapporsi la nazionale piloti e le leggende della Roma. Una partita sia per promuovere il GP di Formula E che ci sarà domani nella Capitale sia per portare un sorriso ai bambini bisognosi di cure. Sul terreno di gioco tanto agonismo, con il match finito 5 a 5, le successive foto di rito e poi i post social, come quello dell’ex pilota Ferrari: “Che piacere con il grande Francesco Totti, giocando la partita di beneficenza“.