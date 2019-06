Totti, confermato l’addio alla Roma. Lunedì la conferenza stampa al Coni

Dopo trent’anni le strade tra la Roma e Francesco Totti si separeranno definitivamente. Come riporta su ilmessaggero.it Ugo Trani, lunedì pomeriggio l’ex capitano giallorosso incontrerà i giornalisti e la stampa per spiegare le motivazioni dell’addio, il secondo, dopo quello al campo dato due anni fa. La conferenza stampa si svolgerà alle ore 14 al Salone d’Onore del Coni, nella quale Totti farà il punto soprattutto dell’ultimo periodo da dirigente romanista. Secondo il portale del quotidiano romano inoltre in queste ore, nella sede dell’Eur, si proverà ancora a far cambiare idea a Totti che partirà poi martedì per le vacanze.