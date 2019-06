Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma. Alle 14 l’ex numero 10 parlerà dalla Sala d’onore del Coni in una conferenza stampa speciale. Nel mirino Franco Baldini e James Pallotta, che temono ripercussioni per il club in un momento già molto delicato. Un evento nazionale, che fermerà il mondo romanista.

Su Forzaroma.info la diretta streaming della conferenza stampa di Francesco Totti