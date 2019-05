Totti, al via il docu-film sulla sua vita: primi ciak in via Vetulonia – FOTO

Francesco Totti arriva al cinema. Sono cominciate questa mattina le riprese del docu-film che racconterà la vita della bandiera romanista. Prima tappa, come da copione, è stata via Vetulonia, il luogo dove Totti è cresciuto. Insieme al regista Alex Infascelli, l’ex numero 10 si è raccontato davanti all’Istituto Manzoni, la scuola elementare della sua infanzia. Il tratto di strada è stato chiuso alle decine di curiosi che si sono avvicinate, soprattutto Via Vetulonia e Via Lusitania. Tra i presenti c’erano anche il fratello, Riccardo Totti, e Paolo Condò, il noto giornalista che ha curato proprio con l’ex Capitano giallorosso la sua biografia, presentata nella spettacolare cornice del Colosseo lo scorso 27 settembre.

Tanti i bambini con l’iconica maglia numero 10 addosso, a cercare di vedere il loro idolo e. Davanti alla scuola l’emozionante ciak, con un bambino biondo ripreso a palleggiare con la maglia della Roma, che interpreta il piccolo Francesco. Dove il mito ha avuto inizio.