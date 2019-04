Torino, Cairo stoppa Petrachi: “Abbiamo esultato insieme, non credo vada alla Roma”

Tra la Roma e Petrachi ci si mette il presidente del Torino Cairo. Il patron dei granata ha parlato nel post vittoria sul Milan, che ha lanciato i suoi in zona Europa. Ecco le sue parole a Sky Sport sul futuro del suo direttore sportivo.

Petrachi va a Roma con Conte?

Petrachi è con me da nove anni e mezzo, abbiamo fatto un periodo molto lungo insieme. Abbiamo un anno di contratto, diciamo che non capisco tutte queste voci e queste cose che sento. Mi ha fatto piacere che quando eravamo lì a giocare e il Toro ha fatto gol ci siamo abbracciati da vecchi amici, è stata una cosa importante che ho apprezzato molto.

Allora non sa se porta Conte a Roma…

Non so neanche se ci va lui, anzi penso che non ci vada proprio.