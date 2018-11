Tonetto: “Che impatto Zaniolo, merito di DiFra. Coric può giocare alla Pizarro”

Quello della Roma è stato un mercato incentrato sui giovani, la politica di Monchi è chiara. Dei talenti portati in giallorosso dal ds spagnolo, a fare bella figura è stato soprattutto Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 ha esordito dal primo minuto sia in Champions che in campionato sorprendendo per maturità e presenza fisica: “Non lo conoscevo, ha avuto un grosso impatto nella Roma. C’è merito del mister che non guarda esperienze passate ma valuta il lavoro settimanale, poi il giocatore ci deve mettere del suo – commenta Max Tonetto a Sky Sport -. Ho visto grande prospettiva, impatto e forza fisica, potrà essere un protagonista di questa Roma”. L’ex terzino giallorosso parla poi di Coric: “Potrebbe trovare più spazio con il 4-2-3-1 in coppia con uno tra Nzonzi e De Rossi, potrebbe giocare alla Pizarro”.