The Best Fifa 2018, il premio va a Modric. Coric si complimenta – FOTO

Luka Modric continua a fare incetta di premi individuali. Al centrocampista del Real Madrid, dopo il titolo di miglior calciatore dell’anno Uefa, miglior calciatore del Mondiale e dell’ultima Champions, è stato consegnato anche il ‘The Best Fifa 2018’. Dunque il campione croato ha superato Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Modric è ormai il simbolo e il modello principale per tutti i giovani croati che sperano di ricalcare un giorno le sue orme e Ante Coric non fa di certo eccezione. Il giovane classe ’97 giallorosso, rimasto fuori dai convocati di Bologna, si è complimentato con lui su Instagram per questo ennesimo riconoscimento. Gli altri premi: Puskas Award (miglior gol dell’anno) a Salah per la rete all’Everton, miglior allenatore a Deschamps e miglior portiere a Thibaut Courtois.