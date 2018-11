Siviglia, intervento riuscito per Gonalons: il francese fuori per almeno 3 mesi – FOTO

Maxime Gonalons ha cominciato il lungo cammino verso il ritorno in campo. Dopo la frattura del malleolo tibiale del piede sinistro rimediata in un’amichevole giovedì scorso con il Sevilla Atletico, oggi il centrocampista del Siviglia in prestito dalla Roma si è sottoposto a intervento chirurgico. Come reso noto dal sito ufficiale del club andaluso, l’operazione ha avuto luogo a Lione, all’ospedale Jean Mermoz, per mano del dottor Sonnery-Cottet: il francese dovrà rimanere lontano dal campo per almeno tre mesi.