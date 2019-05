Nell’ultima giornata di campionato di Serie A, ci sono ancora diverse squadre in lotta per gli ultimi due posti Champions e per non retrocedere in Serie B. La Lega Serie A per questo ha organizzato il calendario con sei partite alle 20.30, tra cui Roma-Parma, per garantire la contemporaneità. Che stavolta sarà più rigida che mai: “Il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo è ridotta a cinque minuti”, l’invito della Lega.