La Roma è volata a Udine. In realtà a Trieste, dove è atterrato l’aereo che ospita la squadra di Di Francesco. Una volta arrivata in Friuli, spostamento in pullman nella città dell’Udinese, dove domani (ore 15) i giallorossi scenderanno in campo alla Dacia Arena contro il neo tecnico Nicola. Non sono con il resto dei compagni Perotti, Manolas, Pastore e De Rossi, tutti out per infortunio. Ristabiliti Karsdorp, Santon e Marcano.