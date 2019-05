Roma, sondaggio per Allegri ma il preferito resta Gasperini

“Difficilmente la Roma lotterà per la Champions il prossimo anno”. Le parole dure sono di Claudio Ranieri, che nel post partita di Reggio Emilia ha tirato una secchiata di pessimismo ai tifosi della Roma. Senza Champions ci sarà un ridimensionamento, insomma. Anche in questo senso sembra difficile l’ipotesi Massimiliano Allegri, con il quale secondo “Il Messaggero” ci sarebbe stato un sondaggio visto il suo addio alla Juventus. Quello del tecnico livornese non sembra però essere il profilo ideale proprio in ottica di un possibile ribasso delle ambizioni. La prima scelta resta Gasperini, che ha dimostrato di lavorare alla grande con i giovani e che accetterebbe di mettersi in gioco a Roma nonostante il possibile accesso diretto alla Champions League con l’Atalanta.