Roma, Sarri torna in pole dopo il ‘no’ di Conte

Chi sarà il nuovo tecnico della Roma nella prossima stagione? Antonio Conte ha detto “no” al progetto giallorosso nell’intervista di stamattina a “La Gazzetta dello Sport“, via di nuovo al toto-allenatore. Tra i tanti nomi in lizza, oltre a Gasperini e di Giampaolo, c’è anche quello Maurizio Sarri, già accostato nei mesi scorsi alla Roma. Ora il tecnico del Chelsea potrebbe tornare in pole: secondo quanto riporta Alessandro Vocalelli su Radio Radio, il prossimo allenatore giallorosso sarà proprio l’ex Napoli, pronto a fare di tutto per liberarsi dal contratto con i Blues e accasarsi a Trigoria in vista della nuova stagione.

Anche in Inghilterra spingono sulla pista Roma: secondo il The Telegraph il club giallorosso considera Sarri l’alternativa perfetta a Conte e se l’ex Napoli scegliesse il ritorno in Italia incasserebbe il “sì” del tecnico.