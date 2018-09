Perotti si ferma di nuovo. Ad annunciarlo è Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. A tenere fermo l’argentino stavolta è un problema al flessore, che lo costringerà a stare fuori per 10 giorni, saltando così le sfide con Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. La sfortuna sembra non voler abbandonare il numero 8 romanista, fermo già per quasi un mese per un problema alla caviglia ad inizio stagione.