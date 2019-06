Fonseca, De Zerbi… ma non solo. La dirigenza della Roma – secondo Tuttomercatoweb – nelle scorse ore avrebbe contattato anche il croato Zlatko Dalic, attuale commissario tecnico della nazionale di Modric e Rakitic, che ha chiuso lo scorso mondiale in Russia sconfitto in finale contro la Francia. In particolare il club si sarebbe messo in contatto con l’entourage dell’allenatore, che per l’Italia è rappresentato da Sokol Haxhia.