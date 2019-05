Roma, per la Champions serve un’impresa: i bookmakers la quotano a 61

C’è ancora una flebilissima speranza di Champions League per la Roma, legata quasi esclusivamente alla matematica. Perché se è vero che i giallorossi nelle quote su Planetwin365 sono favoriti (l’1 è dato a 1.28), diversa è la situazione per le chance di quarto posto: il suo arrivo in zona Champions – riporta l’Ansa – vale 61 volte la posta giocata. Se la passano decisamente meglio l’Atalanta (1,11), l’Inter (1,13) e il Milan (2,25). E vincere, per la Roma, potrebbe non bastare: nel caso in cui il Milan perda, l’Inter perda precisamente per 0-1 (risultato da 26,30 volte la posta secondo i quotisti) e l’Atalanta pareggi (6,50) o vinca (1,21), servirebbe comunque uno scarto di almeno 5 reti.