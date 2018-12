Roma, Pellegrini si ferma di nuovo: ricaduta muscolare, domani i controlli

Lorenzo Pellegrini non trova pace. Questa mattina il centrocampista della Roma è tornato a lavorare con il gruppo dopo uno stop a causa di una lesione di primo grado al flessore della coscia destra, ma è stato costretto a fermarsi di nuovo: come riportano Gianluca Lengua ed Eleonora Trotta su ilmessaggero.it, durante l’allenamento Pellegrini ha accusato un nuovo dolore che gli ha impedito di concludere la seduta. Domani sono previsti i controlli strumentali per valutare l’entità della ricaduta. Il ritorno in campo, inizialmente previsto per la gara di sabato contro il Cagliari, si allontana.