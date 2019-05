Roma-Parma, l’Olimpico si prepara a salutare De Rossi: stadio verso il sold out

Sarà un finale di stagione dal sapore decisamente particolare quello della Roma. La squadra di Ranieri continua a giocarsi un accesso alla Champions vitale per i giallorossi, ma che ad ora resta molto lontano. Il 26 maggio la sfida contro il Parma potrebbe non servire più a nulla, ma i tifosi romanisti accorreranno comunque in massa allo Stadio Olimpico. Per salutare l’ultima partita stagionale sì, ma soprattutto per rendere onore a Daniele De Rossi. Oggi c’è stato l’annuncio da parte della società e del capitano che quella contro i ducali sarà l’ultima in giallorosso per lui. E la vendita dei biglietti per il ‘De Rossi-day’ ha subito un’impennata: oltre alla Curva, sono esauriti anche i settori di Distinti Sud e Nord, oltre a gran parte della Tribuna Tevere. Restano a disposizione i tagliandi per Tribuna Tevere Top famiglia, Tevere Top Centrale e la Monte Mario. Chi non riuscirà ad assicurarsi un biglietto potrà ancora sperare nell’apertura del settore ospiti per i tifosi romanisti, così come era accaduto per Roma-Genoa. In questo caso i sostenutori ducali sarebbero dirottati verso la Monte Mario. In ogni caso i dati parlano di circa 50mila biglietti venduti: si viaggia verso il sold out. Al momento il match è programmato per le 20.30, ma con l’incognita delle comunicazioni da parte della Lega sugli orari completi della 38esima giornata.