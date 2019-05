Roma-Parma, cancelli aperti dalle 18. Il club ai tifosi: “Arrivate in anticipo”

Meno tre a Roma-Parma. Domenica sera alle 20.30 i giallorossi scenderanno sul campo dell’Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A 2018-19. Una gara importante, l’ultima di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa. Lo stadio è già ufficialmente sold out, e per questo la Roma ha voluto pubblicare una comunicazione di servizio invitando i tifosi a presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio del match. I cancelli saranno aperti a partire dalle 18. Ecco la nota ufficiale:

“Al fine di agevolare e velocizzare le procedure d’accesso allo stadio Olimpico per Roma-Parma, l’AS Roma invita e consiglia i tifosi, in particolare coloro che hanno acquistato il tagliando online, a presentarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto al calcio d’inizio della gara previsto per le 20.30, muniti di documento di riconoscimento e di una copia cartacea del biglietto ricevuto precedentemente via email.

Un ingente afflusso di pubblico presso i varchi di pre-filtraggio concentrato esclusivamente in prossimità dell’orario di inizio della gara potrebbe non garantire l’accesso agli spalti in tempi rapidi. L’apertura dell’impianto è prevista alle 18.00.

L’AS Roma ricorda inoltre che anche in occasione dell’ultima partita casalinga di questa stagione sportiva, non saranno fruibili i parcheggi B1 e B2 posti su Viale delle Olimpiadi”.